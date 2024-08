Skeleton Crew : voici la bande-annonce de la nouvelle série Star Wars, qui rappelle Les Goonies

Lucasfilm a profité de la convention D23 de Disney pour dévoiler la première bande-annonce de Skeleton Crew, la nouvelle série Star Wars. Elle arrivera en décembre sur Disney+.

La série suit un groupe de jeunes enfants dans une aventure intergalactique, et est fortement influencée par les films classiques des années 1980 comme E.T., l’extra-terrestre, Les Goonies et Gremlins, tout comme la série Stranger Things. Jude Law joue aux côtés de jeunes acteurs et actrices, et apparaît dans la bande-annonce en tenue de Jedi.

La bande-annonce montre que Skeleton Crew ira jusqu’à incorporer une version Star Wars de la banlieue américaine des années 80, avec des plans montrant les enfants à l’école et courant dans un quartier résidentiel paisible. Il y a aussi de l’action Star Wars plus familière, avec les enfants sur un speeder, s’embarquant dans des vaisseaux spatiaux et fuyant des pirates de l’espace.

Outre Jude Law, la série met en scène Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon et Nick Frost.

Malgré le concept plus convivial, Christopher Ford, co-créateur de Skeleton Crew, a révélé que la série aura tout de même des enjeux importants, bien que le public visé soit surtout les jeunes spectateurs. « Tous les enjeux sont aussi réels que possible : les enfants pensent qu’ils sont dans Andor », a déclaré Christopher Ford dans une interview avec le magazine Empire en mai 2023.

Skeleton Crew débutera le 4 décembre sur Disney+. La sortie sera le 3 décembre aux États-Unis, mais les différents fuseaux horaires font que ce sera dans la nuit du 3 au 4 en France.