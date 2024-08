Nvidia GeForce Now se félicite d’avoir plus de 2 000 jeux via le cloud

Le service de cloud gaming GeForce Now continue de progresser et compte désormais plus de 2 000 jeux, comme l’annonce Nvidia. Ce cap arrive au même moment où la plateforme ajoute cinq jeux.

Nvidia indique :

Ils sont tous jouables sur tous les appareils, y compris les PC, les Mac, Nvidia Shield, certains téléviseurs connectés de Samsung et LG, les appareils mobiles et les consoles portables comme les ROG Ally et Steam Deck. Des jeux visuellement époustouflants comme Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2 peuvent être joués avec des paramètres maximums, le tout confortablement installé dans son canapé ou en déplacement.

GeForce Now prend en charge les jeux disponibles sur Steam, Epic Games Store, GOG.com, Blizzard.net, Ubisoft Connect et Xbox. Les personnes qui se sont inscrites au PC Game Pass de Microsoft peuvent également accéder à plus de 120 jeux sur ce service.

Concernant les cinq jeux ajoutés, on retrouve Warhammer 40 000: Speed Freeks (Steam, 6 août), Prince of Persia: The Lost Crown (Steam, 8 août), Ratten Reich (Steam, 9 août), Nine Sols (Steam) et Visions of Mana Démo (Steam).

Nvidia vient également confirmer que le RPG d’action Black Myth : Wukong du studio Game Science sera disponible dès le jour de sa sortie (20 août) sur GeForce Now.

Il y a actuellement une promotion avec 50% de remise pour GeForce Now. L’abonnement Prioritaire coûte 5,49€/mois au lieu de 10,99€/mois, ou bien 27,49€ pour 6 mois au lieu de 54,99€. Il y a aussi l’offre Ultime (notamment pour jouer avec une RTX 4080) à 10,99€/mois au lieu de 21,99€/mois, ou 54,50€ pour 6 mois au lieu de 109€. Et sinon, il y a la formule gratuite, mais limitée, qui est toujours disponible.