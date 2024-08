Amazon Prime Video : les publicités sont arrivées pour les abonnés Freebox

Les abonnés avec une Freebox Delta ou Ultra avaient eu le droit à un délai, mais c’est maintenant terminé : ils ont des publicités sur Amazon Prime Video, à l’instar des autres utilisateurs de la plateforme de streaming.

Depuis avril, les abonnés à Amazon Prime Video ont des publicités. Ils doivent payer 1,99€/mois s’ils veulent les retirer. Mais pour les abonnés avec une Freebox Delta ou Ultra, Free avait annoncé qu’ils ne seraient concernés qu’à partir du 9 août. Nous sommes le jour J.

Voici ce que l’e-mail indiquait :

Ce service vous permet de bénéficier de tous les avantages inclus dans Prime : Prime Video pour regarder des films et séries en illimité, la livraison prioritaire gratuite en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles, Amazon Music pour écouter en illimité de la musique sans publicité, Prime Gaming pour avoir accès à des jeux complets et bien plus encore… En tant que membre fidèle d’Amazon Prime disposant d’un abonnement Freebox, vous bénéficiez exceptionnellement depuis le 09 avril d’une expérience Prime Video sans publicité. Nous vous informons qu’à compter du 09 août cette offre prendra fin, et votre service Prime Video inclura désormais de la publicité en quantité limitée.

Pour ceux qui veulent supprimer les publicités et donc payer 1,99€/mois supplémentaires, il faut se rendre sur primevideo.com, se connecter avec son compte puis aller dans Compte et paramètres > Mon compte et enfin choisir l’option payante.