Résultats : Take-Two continue d’accumuler les pertes, et GTA 5 dépasse les 200 millions de copies

Il y avait du spectaculaire et du beaucoup moins bon lors de la publication des résultats de Take-Two, l’éditeur des jeux du studio Rockstar (entre autres…). Commençons par les mauvaises nouvelles, à savoir un premier trimestre fiscal dans le rouge. Pour la période allant d’avril à juin, Take-Two affiche en effet des pertes nettes de 240 millions d’euros, et ce malgré un plan de restructuration drastique. Certes, le chiffre d’affaires est en progression à 1,2 milliard d’euros (1,1 milliard d’euros en 2023), mais le rachat de Zynga en 2022 continue de faire mal aux comptes de la société. Take-Two accumule en fait des pertes depuis deux exercices, soit un trou d’un milliard d’euros sur l’exercice 2022-2023 et un trou encore plus grand, de 3,4 milliards d’euros, pour l’exercice 2023-2024 !

Rockstar continue d’accumuler les pertes, mais tous les yeux sont désormais tournés vers Gran Theft Auto 6

Signe des temps, le mobile représente désormais 52% des revenus de Take-Two, le PC se contentant de la portion congrue (8% des revenus, contre 40% pour les consoles). Les lancements de NBA 2K25 (6 septembre 2024), WWE 2K25 (premier trimestre 2025) et Civilization 7 (premier trimestre 2025) ne permettrpnt sans doute pas à l’éditeur de renouer avec la rentabilité, mais la sortie à l’automne 2025 de GTA 6 devrait bien sûr placer Tale-Two en orbite. A ce sujet, la franchise continue d’apporter son lot de bonnes nouvelles : GTA 5 a passé les 200 millions de copies (430 millions pour l’ensemble de la franchise) et Red Dead Redemption 2 a passé les 65 millions (91 millions pour la franchise). Rockstar le GOAT.