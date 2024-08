Des résultats décevants, des licenciements massifs et des processeurs Raptor Lake 13 & 14 qui accumulent les bugs : Intel traverse une passe difficile. Bousculé par AMD sur le marché du PC, ridiculisé par Apple en terme de ratio puissance/consommation, pris de cours par les PC Windows Copilot équipés des puces Qualcomm et totalement éclipsé sur le secteur des processeurs pour l’IA dominé par Nvidia, Intel cherche désormais un second souffle.

L’accumulation des mauvaises nouvelles a poussé le fondeur a reporter de plusieurs mois son événement « Intel Innovation », le plus important de l’année, : « Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de reporter notre événement organisé par Intel, Intel Innovation, prévu en septembre, jusqu’en 2025. » est-il précisé sur le site de l’évènement. La firme de Santa Clara précise sa position au site PC Mag : « Compte tenu de nos résultats financiers et des perspectives pour la seconde moitié de 2024, qui s’annoncent plus difficiles que prévu, nous devons prendre des décisions difficiles alors que nous continuons à aligner notre structure de coûts et à évaluer comment reconstruire un moteur durable de leadership en matière de technologie de processus. Nous exprimons notre sincère gratitude à nos partenaires, sponsors, exposants, communautés de développeurs et à notre équipe élargie qui s’étaient engagés à soutenir et à assister à l’événement. »

Intel prévoit désormais d’organiser « des événements plus petits et plus ciblés actuels, des webinaires, des hackathons et des rencontres dans le monde entier à travers les événements Intel Connection et Intel AI Summit, ainsi qu’une présence lors d’autres moments clés de l’industrie. »