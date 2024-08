Une fusée chinoise se disloque et laisse des centaines de débris en orbite basse

Les efforts de la Chine pour concurrencer Starlink se sont soldés par un premier gros couac : une fusée transportant des satellites pour la méga-constellation chinoise Qianfan s’est accidentellement disloquée dans l’espace, créant un important champ de débris en orbite terrestre basse. La fusée Long March 6A a déployé avec succès 18 satellites, mais son étage supérieur s’est par la suite fragmenté en de nombreux morceaux. Le Commandement spatial américain a confirmé la présence de plus de 300 débris traçables, et des sociétés de surveillance satellitaire estiment qu’il pourrait y avoir jusqu’à 900 fragments. Ces débris orbitent à environ 800 kilomètres d’altitude, ce qui pose évidemment une menace potentielle pour d’autres satellites et pour la Station spatiale internationale (cette dernière évoluant à une altitude inférieure).

🚨 We’re actively monitoring and analyzing the breakup event in #LEO involving a Chinese rocket body, CZ-6A. Our radar data indicates this event occurred on 6 August at ~20:10 UTC at ~810 km.

It resulted in at least 700 debris fragments and potentially more than 900. pic.twitter.com/C3sGXxIwsR

— LeoLabs (@LeoLabs_Space) August 8, 2024