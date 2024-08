SFR RED relance son forfait 200 Go en 5G à moins de 10€

SFR RED a décidé de proposer une nouvelle fois son forfait mobile de 200 Go qui peuvent être utilisés en 5G pour ceux qui ont un smartphone compatible. Pour les autres, ce sera en 4G.

Le forfait de 200 Go coûte 9,99€/mois et il est sans engagement. Il avait fait son apparition en juillet, puis il a disparu pour laisser place à une offre de 160 Go à 8,99€/mois. Celle-ci était encore disponible il y a quelques heures.

Mais voilà donc le retour du forfait 5G avec 200 Go d’Internet qui peuvent être utilisés en France. Cela s’accompagne par les appels, les SMS et les MMS en illimité. Dans les pays de l’Union européenne et dans les DOM, on retrouve là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Par contre, le quota Internet mensuel tombe à 27 Go. Ceux qui le souhaitent peuvent prendre une option à 5€ qui propose 35 Go, dont 20 Go utilisables en Suisse, en Andorre, aux États-Unis et au Canada.

Pour ceux qui n’ont pas besoin d’autant Internet, il y a un forfait moins cher à 7,99€/mois qui comprend 100 Go. Là aussi, il est possible de l’utiliser en 5G. L’usage en Europe et dans les DOM est de 22 Go.

À l’inverse, les gros consommateurs peuvent avoir le forfait 300 Go à 19,99€/mois avec un accès inclus dans 124 pays, dont 62 hors de l’Union européenne et des DOM.

Les différents forfaits mobiles sont disponibles dès maintenant sur le site de SFR RED.