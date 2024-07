SFR RED lance des forfaits avec 5, 100, 200 et 300 Go dès 2,99€

SFR RED a décidé de proposer plusieurs forfaits mobiles avec un premier prix de seulement 2,99€/mois et avec 5, 100, 200 et même 300 Go pour ce qui est d’Internet.

Le premier forfait coûte 2,99€/mois et propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 5 Go pour Internet. L’usage se fait en 4G, il n’y a pas la possibilité de se connecter au réseau 5G. On retrouve également un usage à l’étranger avec exactement la même chose : appels/SMS/MMS en illimité et 5 Go d’Internet. Cela concerne l’Europe et les DOM.

Il y a ensuite un forfait à 7,99€/mois qui a l’avantage de proposer 100 Go pour Internet le support de la 5G. À l’étranger, le quota est de 22 Go. On retrouve également les appels, SMS et MMS en illimité.

Vient le tour du forfait à 9,99€/mois qui propose 200 Go d’Internet pouvant être utilisés en 5G. À l’étranger, l’enveloppe est de 27 Go.

Enfin, il y a ce que SFR RED appelle un forfait « spécial voyage » qui a la particularité de proposer 300 Go en 5G pour ce qui est de la France. Et à l’étranger (124 destinations au total), on retrouve 35 Go. Le prix est de 19,99€/mois.

Tous les forfaits, qui sont sans engagement, sont disponibles sur le site de SFR RED. Si le réseau ne vous convient pas, vous pouvez jeter un coup d’œil aux offres de Sosh, Free Mobile et Bouygues Telecom.