Freebox Delta : l’abonnement Netflix inclus va ajouter des publicités

Free envoie un e-mail à ses abonnés Freebox Delta pour les informer que leur abonnement Netflix inclus va intégrer des publicités à compter du 26 septembre 2024. Cela s’explique par une décision du service de streaming.

En décembre 2023, Netflix a décidé de supprimer son abonnement Essentiel sans publicité en France. C’est lui qui était jusqu’à présent inclus pour les abonnés Freebox Delta. Mais à partir du 26 septembre, ils basculeront sur l’offre Standard avec publicités. Il s’est passé la même chose le mois dernier pour les abonnés qui n’ont pas de Freebox.

Dans son e-mail, Free indique :

Nous vous informons que Netflix a décidé d’arrêter son offre Netflix Essentiel. À compter du 26 septembre 2024, vous profiterez automatiquement de Netflix Standard avec pub inclus avec votre offre Freebox.

Avec cette nouvelle offre Netflix, vous bénéficierez toujours d’un accès illimité à tous les films, séries et documentaires Netflix, mais également d’une meilleure qualité vidéo en Full HD, de plus d’appareils pour regarder et télécharger des programmes sur 2 écrans en simultané et de quelques courtes pauses pub en quantité limitée, juste le temps de vous dégourdir les jambes ou grignoter quelque chose.