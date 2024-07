Netflix France va obliger ses abonnés Essentiel à passer sur l’offre avec publicités

Après le Canada et le Royaume-Uni, Netflix décide de pousser ses abonnés français avec l’offre Essentiel à basculer sur un abonnement qui comprend des publicités. Les États-Unis sont également concernés par ce changement, comme l’indique le service de streaming dans un communiqué.

Il faut savoir que Netflix avait déjà arrêté de proposer l’abonnement Essentiel en France, mais les personnes qui étaient déjà abonnées pouvaient le conserver. Cela s’arrête maintenant, elles vont être dans l’obligation de changer de formule.

L’abonnement Essentiel coûte 10,99€/mois. Il propose seulement la qualité HD (720p) et permet un visionnage sur un appareil à la fois. Mais son avantage est qu’il n’a pas de publicités. Maintenant, les abonnés avec cette formule devront passer sur l’abonnement Essentiel avec pub (5,99€/mois) qui propose le Full HD (1080p), le visionnage sur deux appareils et — attention, surprise — des publicités. Sinon, il y a l’offre Standard qui propose le Full HD, le visionnage sur deux appareils et pas de publicité. Mais il faut payer 13,49€/mois.

Au Canada et au Royaume-Uni, Netflix a automatiquement basculé les abonnés Essentiel à l’offre Essentiel avec pub. Il faut s’attendre à la même chose en France et aux États-Unis. La bascule se fera prochainement, mais le service de streaming ne donne pas encore une date précise.

Il est bon de rappeler qu’il existe également l’abonnement Premium. Celui-ci proposer la 4K, le HDR/Dolby Vision, l’audio spatial, le visionnage sur quatre appareils à la fois et pas de publicités. Son prix est de 19,99€/mois.