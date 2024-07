Netflix commence à supprimer l’abonnement Essentiel pour les abonnés existants

Netflix est en train de faire un nettoyage au niveau de tous ceux qui ont un abonnement Essentiel, à savoir l’offre sans publicité la moins chère. Les abonnés avec cet abonnement sont obligés de choisir une nouvelle offre.

La fin de l’abonnement sans publicité le moins cher de Netflix

« Votre dernier jour pour regarder Netflix est le 13 juillet. Choisissez un nouvel abonnement pour continuer à regarder », indique un message reçu par certains abonnés. « Votre forfait Essentiel a été supprimé, mais vous pouvez facilement passer à un nouveau forfait. Les abonnements commencent à seulement 5,99$ avec des fonctions améliorées ». Il y a plusieurs témoignages d’utilisateurs qui ont reçu un e-mail évoquant le changement.

En décembre 2023, Netflix avait déjà annoncé qu’il n’était plus possible de s’abonner à l’offre Essentiel. Mais ceux qui l’avaient déjà pouvaient la conserver. Le service de streaming indiquait :

L’offre Essentiel n’est plus disponible pour les clients qui s’inscrivent ou se réinscrivent. Si vous disposez actuellement de l’offre Essentiel, vous pouvez continuer d’en bénéficier jusqu’à ce que vous décidiez de changer d’offre ou d’annuler votre compte.

Aujourd’hui, le nettoyage commence pour les abonnés en question. Cela débute par le Canada et le Royaume-Uni. On se doute bien que les autres pays suivront au fil du temps, mais il n’y a pas encore d’informations précises à ce sujet.

Trois offres avec trois prix

De fait, l’abonnement le moins cher (sans publicité) est désormais l’offre Standard qui coûte 13,49€/mois. Elle propose les contenus en 1080p, l’usage sur deux appareils à la fois, l’accès aux jeux, aux téléchargements sur deux appareils et à la possibilité d’ajouter un abonné supplémentaire ne vivant pas avec vous (en payant un supplément).

L’autre offre sans publicités est l’abonnement Premium à 19,99€/mois qui propose les films et séries en 4K HDR/Dolby Vision, l’audio spatial/Dolby Atmos, l’usage sur quatre appareils à la fois, les jeux, les téléchargements sur six appareils et la possibilité d’ajouter deux abonnés supplémentaires ne vivant pas avec vous (en payant là aussi un supplément).

Sinon, il y a l’offre Standard avec publicité qui coûte 5,99€/mois. Elle propose les mêmes prestations que l’abonnement Standard, mais il y a des publicités au moment de regarder les films, séries et documentaires.