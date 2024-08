Le CEO de Reddit tease une fonction de recherche assistée par IA

Dans la foulée de la publication des résultats trimestriels et quelques mois après une IPO réussie, Steve Huffman, le CEO du réseau social Reddit, a pour ainsi dire « teasé » l’intégration prochaine de certaines fonctions dopées à l’IA. « Plus tard cette année, nous commencerons à tester de nouvelles pages de résultats de recherche alimentées par l’IA pour résumer et recommander du contenu, ce qui aidera les utilisateurs à explorer plus en profondeur des produits, des émissions, des jeux et à découvrir de nouvelles communautés sur Reddit », a ainsi déclaré Huffman. Pour le CEO, l’évolution du moteur de recherche serait le moyen le plus efficace pour attirer de nouveaux utilisateurs et générer des revenus publicitaires.

L’IA ne sera pas la seule planche de salut. Steve Huffman envisage ainsi de créer des subs-reddits payants : « Je pense que la version existante, altruiste et gratuite de Reddit continuera d’exister, de croître et de prospérer comme elle l’a toujours fait. Mais maintenant, nous allons ouvrir la porte à de nouveaux cas d’utilisation, de nouveaux types de subs-reddits qui peuvent offrir du contenu exclusif ou des zones privées, des choses de cette nature. » Ces évolutions sont-elles déjà sur la table ou ne s’agit-il que d’une amorce ? Interrogé sur le sujet, Un porte-parole de Reddit s’est en tout cas refusé à tout commentaires…