Les Etats-Unis sur le point d’interdire les logiciels chinois pour les voitures électriques autonomes (de niveau 3)

L’administration Biden fait un pas de plus vers l’interdiction des logiciels de véhicules autonomes développés en Chine. La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a indiqué son intention de rédiger une proposition limitant l’utilisation de tels logiciels aux États-Unis. Dans l’hypothèse où cette nouvelle loi/décret s’appliquerait, cette dernière interdirait aux voitures autonomes commercialisées sur le sol américain d’utiliser des logiciels chinois pour la conduite autonome de niveau 3 (et au-delà). Cette interdiction se présente avant tout comme une façon de garantir que les normes nationales de sécurité soient respectées, mais il n’est pas interdit d’y voir aussi une mesure de contrainte commerciale visant la Chine, un pays actuellement ultra-dynamique sur le marché du V E. On notera ici qu’une enquête lancée par l’administration US au mois de février visait à déterminer si les importations de véhicules connectés chinois menaçaient la sécurité nationale.

Le Département du Commerce serait donc en train de finaliser cette mesure d’interdiction, qui empêcherait toute intégration de logiciels chinois dans les véhicules ayant une automatisation de niveau 3 et au-delà. Les constructeurs auto chinois de VE auraient aussi interdiction d’effectuer des tests de véhicules autonomes sur les routes américaines. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs devront en outre vérifier que leurs véhicules n’utilisent pas de logiciels provenant d’une « entité étrangère ». Ambiance. On constate donc qu’il n’ait pas besoin que Donald Trump gouverne les Etats-Unis pour que s’installe une forme de protectionnisme économique assez radical et bien peu conforme à la « doxa » néolibérale en vigueur aux Etats-Unis…