House of the Dragon se terminera avec la saison 4

Ryan Condal, le co-créateur et showrunner de House of the Dragon, annonce que la série préquelle de Game of of Thrones, se terminera avec la saison 4. Il évoque également la date de tournage de la saison 3.

La saison 3 est en cours d’écriture et le tournage débutera au début de 2025 selon une déclaration de Ryan Condal lors d’une conférence de presse. Mais combien d’épisodes les spectateurs pourront-ils regarder ? La saison 2, qui s’est terminée aujourd’hui, en compte huit. « Je n’ai pas eu de discussions avec HBO à ce sujet, mais je pense que la cadence de la série, du point de vue de la narration dramatique, restera la même à partir de la saison 2 », a indiqué le showrunner.

George R.R. Martin, qui est co-créateur de House of the Dragon, a précédemment déclaré sur son blog qu’il pensait qu’il faudrait quatre saisons de 10 épisodes chacune pour raconter l’histoire de la série Dance of the Dragons tirée de son livre Feu et Sang. Jusqu’à présent, HBO n’avait pas confirmé le nombre de saisons que comprendrait House of the Dragon, bien que la chaîne a déjà renouvelé la série pour une saison 3 avant le début de la saison 2.

En France, House of the Dragon est disponible sur la plateforme de streaming Max. Tous les épisodes de la saison 2 sont à retrouver dès maintenant, tout comme ceux de la première saison.