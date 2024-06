House of the Dragon est renouvelée pour une saison 3

Quelques jours à peine avant le début de la saison 2, HBO annonce renouveler sa série House of the Dragon pour une saison 3. Sans surprise, aucun détail supplémentaire n’est partagé à son sujet. Il va falloir un peu patienter.

Annonce de la saison 3 pour House of the Dragon

House of the Dragon a été diffusée pour la première fois en 2022 et se déroule 200 ans avant les évènements de la série Game of Thrones. Elle se concentre principalement sur la Maison Targaryen et met notamment en vedette Matt Smith, Emma D’Arcy et Olivia Cooke. La deuxième saison débutera le 17 juin sur la plateforme de streaming Max en France et ailleurs.

« George, Ryan et le reste de nos incroyables producteurs exécutifs, acteurs et membres de l’équipe ont atteint de nouveaux sommets avec cette deuxième saison phénoménale », a déclaré Francesca Orsi, responsable de la programmation et des séries dramatiques de HBO, dans un communiqué. « Nous sommes impressionnés par les efforts considérables déployés par toute l’équipe pour créer une saison 2 spectaculaire, dont la portée et l’ampleur n’ont d’égal que le cœur. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de poursuivre l’histoire de la Maison Targaryen et de voir cette équipe briller à nouveau pour la troisième saison ».

The Dance of the Dragons continues.#HouseOfTheDragon has been renewed for Season 3 on @StreamOnMax. pic.twitter.com/XnoaDEHfdH — House of the Dragon (@HouseofDragon) June 13, 2024

La série s’appuie sur l’œuvre de George R.R. Martin prépare une guerre épique entre les Targaryen et les Hightower après le final de la saison 1, qui a vu une tragédie s’abattre sur les premiers aux mains des seconds.

Ce n’est pas la seule extension de Game of Thrones en préparation : HBO développe une autre série dérivée intitulée A Knight of the Seven Kingdoms : the Hedge Knight, dont on ne sait pas encore quand elle sera diffusée.