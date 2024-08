Elon Musk dépose une seconde plainte contre OpenAI

L’entrepreneur milliardaire Elon Musk a « reboosté » sa bataille juridique contre OpenAI et son CEO Sam Altman, en déposant une nouvelle plainte en Californie. La plainte allègue des fraudes électroniques, des violations de contrat, de la fausse publicité et d’autres accusations diverses. Pour rappel, Musk a investi plus de 44,5 millions de dollars dans OpenAI de 2016 à 2020, « croyant » à l’époque que l’organisation resterait une entité à but non lucratif et open-source dédiée au développement et au partage de l’intelligence artificielle générale (AGI) sécurisée. Musk soutient désormais que la transition d’OpenAI vers une entité à but lucratif a conduit à garder ses modèles d’IA secrets pour la rentabilité financière et au seul bénéfice d’Altman, de Microsoft et d’OpenAI.

Musk affirme que la dissimulation par OpenAI de ses véritables par rapport à sa mission initiale constituent une fraude. Il accuse également Altman d’autonégoce, citant des exemples comme l’accord avec Reddit qui a enrichi les avoirs personnels d’Altman. Cette poursuite fait suite à une précédente plainte déposée par Musk en mars, plainte que ce dernier a ensuite retirée. Cette première plainte alléguait déjà des violations de contrat. Depuis qu’il s’est éloigné d’OpenAI, Elon Musk a fondé sa propre startup d’IA, xAI, et a récemment inauguré une immense ferme de serveurs à Memphis dans le Tennessee, destinée à former la prochaine version de son chatbot, Grok.