Les voix des stars d’Hollywood pour la prochaine IA de Meta ?

Meta développe un nouveau produit d’intelligence artificielle qui pourrait permettre aux utilisateurs de discuter avec des célébrités telles qu’Awkwafina, Judi Dench et Keegan-Michael Key. Ce projet d’IA, appelé MetaAI, intégrerait les voix de ces célébrités dans un assistant conversationnel similaire à Siri, Google Assistant ou la prochaine version de ChatGPT. La société prévoit d’utiliser ces voix sur ses différentes plateformes, notamment Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp ainsi que sur les lunettes Ray-Ban Meta. Les négociations ont été particulièrement difficiles, les deux parties ayant du mal à s’entendre sur les conditions d’utilisation. Pour l’instant, Meta et les stars sus-nommées ont conclu un accord limité dans le temps pour l’utilisation des voix, mais ces contrats pourraient être renouvelés ou prolongés par la suite.

Awkwafina (Renfield, Swan Song) serait l’une des stars à prêter sa voir à MetaAI, l’IA conversationnelle de Meta

En outre, on apprend que le puissant syndicat des acteurs SAG-AFTRA aurait conclu un accord avec Meta pour protéger les acteurs contre la perte d’emploi due à l’IA, exigeant que la société paie et obtienne le consentement des acteurs avant d’utiliser leur voix ou leur physique dans les IA. L’accord en cours de négociation prévoit aussi le versement de millions de dollars aux célébrités qui auront prêté leur voix. Meta chercherait à signer ces contrats avant sa conférence Connect de septembre, conférence durant laquelle plusieurs produits d’IA seraient présentés. Pour rappel, l’an dernier, Meta a introduit une plateforme de chatbot avec des « personnages » doublés par des célébrités, mais ce projet a depuis été discrètement abandonné, et les pages des chatbots de célébrités sur Facebook et Instagram ne sont plus disponibles.