Antitrust : Nvidia fait face à deux enquêtes distinctes du DoJ

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) aurait lancé deux enquêtes distinctes sur Nvidia concernant des préoccupations antitrust liées aux activités de l’entreprise en rapport avec l’IA. La première enquête porterait sur le rachat de Run (une startup israélienne spécialisée dans les logiciels de gestion de GPU) et une seconde investigation tentera de déterminer si Nvidia a abusé de sa position dominante sur le marché des puces IA afin de décourager les clients d’utiliser des produits concurrents. Cette deuxième enquête du DOJ fait suite à des plaintes de concurrents et examinera si Nvidia a abusé de sa domination sur le marché pour faire pression sur les fournisseurs de cloud afin qu’ils achètent ses produits. L’enquête se penchera également sur les allégations selon lesquelles Nvidia surfacture ses clients pour des équipements réseau s’ils choisissent d’acheter des puces IA auprès de sociétés rivales comme AMD et Intel.

On notera que depuis plusieurs années, les régulateurs américains et internationaux ont récemment scruté de près les acquisitions des grandes entreprises technologiques en raison de possibles abus antitrust (à l’instar de Microsoft, qui a du batailler contre la CMA britannique et la FTC pour le rachat d’Activision Blizzard King). Les acquisitions dans le domaine de l’IA suscitent un intérêt tout particulier, les principaux régulateurs américains, européens et britanniques s’étant même fendus d’une déclaration commune début juillet, promettant de « protéger contre les tactiques qui porteraient atteinte à la concurrence loyale ou mèneraient à des pratiques déloyales ou trompeuses dans l’écosystème de l’IA. »

Nvidia s’est évidemment d »fendu de toute action frauduleuse et/ou anti-concurrentielle : « Nous sommes compétitifs sur la base de décennies d’investissement et d’innovation, en respectant scrupuleusement toutes les lois, en rendant Nvidia ouvertement disponible dans chaque cloud et sur site pour chaque entreprise, et en garantissant que les clients peuvent choisir la solution qui leur convient le mieux », a déclaré Mylene Mangalindan, porte-parole de Nvidia. « Nous continuerons à soutenir les innovateurs en herbe dans tous les secteurs et tous les marchés et serons heureux de fournir toutes les informations dont les régulateurs ont besoin. » Pour rappel, Nvidia occuperait entre 70 et 95% du marché des puces pour l’IA.