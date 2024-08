Un syndicat de pilotes européen s’oppose à l’automatisation des vols commerciaux via l’IA

Un syndicat majeur de l’aviation, l’European Cockpit Association (ECA), vient d’avertir que faire voler des avions de ligne avec un seul pilote est un « pari dangereux ». Il est en effet envisagé d’automatiser les vols commerciaux grâce aux « extended minimum crew operations » (eMCO), où un logiciel boosté à l’IA soutiendrait un seul pilote en prenant en charge le rôle du copilote durant la phase de croisière d’un vol. Airbus soutient cette initiative et affirme qu’elle pourrait réduire la fatigue de l’équipage, mais les pilotes considèrent que cette solution privilégie la rentabilité sur les critères de sécurité.

L’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA) évalue actuellement les propositions pour l’eMCO. Si ces dernières sont approuvées, les avions commerciaux pourraient alors ne plus nécessiter deux pilotes aux commandes de l’appareil. Airbus développe déjà ce procédé pour l’A350 et a commencé à tester diverses fonctionnalités d’automatisation, telles que la descente d’urgence automatique (AED) et la communication par reconnaissance vocale avec le contrôleur du trafic aérien.

Le président de l’ECA, le capitaine Otjan de Bruijn, rappelle que la sécurité des vols commerciaux repose sur la présence de deux pilotes bien formés et reposés aux commandes : « La sécurité de chaque vol d’une compagnie aérienne commence par deux pilotes professionnels bien formés, bien reposés et aux commandes », a déclaré de Bruijn au site TNW. « Retirer un pilote avec le niveau technologique actuel est un pari très dangereux en matière de sécurité. » De fait, plusieurs crashs mortels dont celui d’un Boeing 737 MAX, sont dus à des logiciels défectueux.

