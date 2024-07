Disney+ interdit les bloqueurs de publicités et menace de bannir les comptes

Disney+ a envoyé un e-mail à ses abonnés pour taper du poing sur la table concernant les bloqueurs de publicité. La société de Mickey annonce la couleur avec ses nouvelles conditions générales : si vous utilisez un adblocker, vous acceptez de voir votre compte être potentiellement banni.

Disney+ vous demande de ne pas bloquer les publicités

Dans son e-mail, Disney+ indique :

Nous avons ajouté une clause interdisant les bloqueurs de publicités et précisant que nous nous réservons le droit, moyennant un préavis, de suspendre ou de résilier votre abonnement si vous prenez des mesures pour empêcher l’affichage de publicités. Si vous avez souscrit une telle Offre d’abonnement, vous acceptez de ne pas utiliser de bloqueur de publicités et de ne pas prendre des mesures visant à empêcher l’affichage des publicités. Si nous constatons que vous utilisez un bloqueur de publicités et/ou que vous avez pris des mesures pour empêcher l’affichage desdites publicités, nous pouvons : (i) suspendre ou résilier votre abonnement après vous en avoir informé(e) ; et/ou (ii) bloquer votre visualisation jusqu’à ce que vous preniez des mesures pour permettre l’affichage des publicités.

Il existe trois abonnements à Disney+ et seulement le moins cher à 5,99€/mois comprend des publicités. Ce sont les personnes avec cette offre qui sont visées aujourd’hui. Les deux autres coûtent 8,99€/mois et 11,99€/mois avec des services supplémentaires, dont l’absence de publicités et l’accès à la 4K avec l’offre la plus chère.

Le partage du compte dérange

Outre la pub, Disney+ évoque le cas du partage de compte et fait bien comprendre que vous ne devez pas le pratiquer :

Partage de compte. Sauf si c’est autorisé par votre abonnement au Service, vous ne pouvez pas partager votre abonnement en dehors de votre foyer. Le terme « foyer » désigne l’ensemble des appareils associés à votre résidence personnelle principale et utilisés par les personnes qui y résident. Des règles d’utilisation supplémentaires sont susceptibles de s’appliquer à certaines Offres d’abonnement.

À l’instar de Netflix, le service de Mickey ne veut pas des personnes à différents endroits utilisent un seul et même compte. Il faut avoir un compte par foyer.