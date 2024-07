Friend : un nouveau gadget d’IA-compagnon… à porter autour du cou

Toujours plus loin dans l’utopie ou la dystopie technologique : Friend est un collier-gadget d’IA qui a été conçu pour servir de compagnon personnel. Oui, cela ressemble à une très mauvaise blague après les échecs du Rabbit R1 et de l’AI Pin, d’autant que la startup à l’origine de ce gadget promet à nouveau monts et merveilles dans le premier teaser pour son produit. Au plan technologique, là encore, tout fait écho aux deux produits précédemment cités : l’appareil se connecte à un iPhone via Bluetooth et peut écouter en continu toutes les interactions autour du porteur. Un simple appui sur le bouton central et la conversation peut démarrer. Friend peut aussi prendre l’initiative d’envoyer des messages de lui-même, en fonction de la situation.

Evidemment, on nous promet que les « souvenirs » de Friend resteront stockés en local sur le collier et que rien ne partira vers le cloud. Et si vous avez l’impression que ce petit appareil transpire le gadget pour grand solitaire… c’est en fait voulu. Avi Schiffmann, le créateur de Friend décrit Friend comme l’« expression de la solitude » qu’il a pu lui-même ressentir à une époque. Vraie confession ou narratif marketing ? Friend est déjà disponible en précommande pour 99 dollars (pas en France pour le moment) et son lancement est prévu pour janvier 2025. On ne saurait vous trop conseiller d’attendre les premiers retours, car jamais deux sans trois dit-on…