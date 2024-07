Plusieurs services de Microsoft sont touchés par une panne

Décidément, l’été aura été compliqué pour Microsoft. Après « la panne informatique du siècle » – qui a touché essentiellement les systèmes/services/logiciels de Microsoft même si ce dernier n’était pour rien dans l’incident – voilà qu’une nouvelle panne touche des clients de Microsoft Office ou Teams depuis tôt ce matin. Comme souvent, ces soucis sont liés à Azure, mais à la différence du gros bug de mise à jour d’il y a quelques jours, les problèmes ne concerneraient pas l’ensemble des utilisateurs, loin de là même. Microsoft note ainsi qu’« un sous-ensemble de clients peut rencontrer des problèmes de connexion aux services Microsoft dans le monde entier. »

Les ingénieurs de la firme de Redmond sont déjà pied d’oeuvre pour que tout revienne à la normale :« Nous avons identifié plusieurs flux de travail et nous travaillons à atténuer les flux de travail impactés en effectuant des opérations de basculement. » affirme le communiqué de Microsoft. « Plus de détails seront fournis dès qu’ils seront disponibles. » A noter que même si les problèmes semblent relativement restreints à un petit groupe d’utilisateurs (ce qui peut représenter quelques millions de personnes relativement à l’énorme base installée de Windows), Down Detector a bien notifié une augmentation sensible des rapports de panne concernant Microsoft 365.