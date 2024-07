Canva fait l’acquisition de Leonardo.ai, une startup d’IA générative d’images

Serait-ce le début d’une phase de concentration dans le secteur de l’IA ? Canva annonce l’acquisition de Leonardo.ai, une startup spécialisée en IA générative d’images, afin d’élargir son offre technologique en matière d’IA. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués, mais le cofondateur et directeur produit de Canva, Cameron Adams, a précisé que la transaction était un mélange de liquidités et d’actions. Les 120 employés de Leonardo.ai rejoindront Canva tout en continuant à travailler de façon indépendante.

Basée à Sydney et fondée en 2022, Leonardo.ai est une startup qui offre des outils de collaboration et un cloud privé pour les modèles de langage, y compris des générateurs vidéo et des API permettant aux clients de créer leur propre infrastructure technologique. La startup s’est démarquée par la quantité de contrôle offerte aux utilisateurs sur les plateformes d’art génératif en IA. Par exemple, la fonctionnalité Live Canvas permet aux utilisateurs d’entrer une invite textuelle et de faire un croquis rapide, générant ainsi en temps réel une image photoréaliste basée sur ces deux éléments. Leonardo.ai dispose de plus de 19 millions d’utilisateurs enregistrés.

Sans surprise, les outils de la startup s’intègreront à la suite d’IA générative Magic Studio de Canva. Cette acquisition s’inscrit dans les efforts continus de Canva pour développer des outils d’IA générative en vue d’une introduction en bourse (IPO). Canva a déjà acquis plusieurs entreprises ces dernières années, notamment Kaleido en 2021 et Affinity au début de 2024. Les outils de Canva comptent plus de 180 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde.