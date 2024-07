Google Gemini gratuit s’améliore en passant au modèle 1.5 Flash

La formule gratuite de Gemini, l’IA de Google, s’améliore et propose désormais la version 1.5 Flash. L’annonce de ce modèle plus efficace avait été faite au mois de mai lors de la conférence I/O et il est désormais en place pour les utilisateurs gratuits.

Auparavant, Gemini s’appuyait sur le modèle 1.0 Pro. Avec la mise à jour d’aujourd’hui, Google remplace la version 1.0 Pro par le modèle 1.5 Flash. Voici ce qu’indique Google :

Nous améliorons donc notre offre gratuite avec Gemini 1.5 Flash, pour des réponses plus rapides et pertinentes. Grâce à Gemini 1.5 Flash, vous constaterez des améliorations en termes de qualité et de rapidité, notamment en matière de raisonnement et de compréhension d’images. Et tout comme nous avons considérablement élargi la fenêtre contextuelle de Gemini Advanced, nous quadruplons celle de Gemini à 32 000 jetons. Cela vous permettra de tenir des conversations plus longues et de poser à Gemini des questions plus complexes, le tout gratuitement.

Gemini 1.5 Flash est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs gratuits sur mobile et sur le Web dans 40 langues et dans plus de 230 pays/territoires. La liste des régions à retrouver sur cette page.

Par ailleurs, les réponses de Gemini affichent désormais des liens vers des contenus connexes pour la recherche d’informations. À la fin du paragraphe, cliquez sur l’espace dédié pour voir les sites Web où vous pouvez approfondir un sujet donné. Ce système fonctionnera également avec l’extension Gmail pour afficher des liens en ligne vers les e-mails concernés.

Enfin, la possibilité de discuter avec Gemini directement dans l’application Google Messages débarque progressivement dans l’Espace économique européen (EEE), au Royaume-Uni et en Suisse. De nouvelles langues de conversations sont aussi disponibles, dont le français.