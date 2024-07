IPTV et streaming : plusieurs sites pirates bloqués par le Comité d’organisation des Jeux olympiques

Alors que la cérémonie d’ouverture des JO de Paris débute, le Comité d’organisation des Jeux olympiques a pu faire bloquer plusieurs IPTV et sites de streaming illégal. Cela comprend une trentaine de sites au total.

Le tribunal judiciaire de Paris a publié sa décision à la suite d’une plainte du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (COJOP), du Comité international olympique (CIO) et du Comité international paralympique (CIP). Les organisations disent avoir constaté que plusieurs sites diffusent illégalement les images des manifestations dont elles détiennent les droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle. Cela comprend le relais de la flamme olympique, ainsi que les matchs de plusieurs compétitions et des séries qualificatives, comme l’explique L’Informé.

Dès avril et mai 2024, les organisations avaient fait constater par procès-verbaux que les différents sites de streaming ne respectaient pas les règles. Le 15 juillet, elles ont assigné Orange, SFR, SFR Fibre, SFR Réunion, Free, Bouygues Télécom et Outremer Telecom. Et le 24 juillet, le tribunal judiciaire de Paris leur a donné raison en ordonnant le blocage.

« Le relais de la Flamme olympique et les séries de qualification de Shanghai et Budapest (…) font partie intégrante des compétitions et manifestations sportives sur lesquelles le COJOP (pour le relais) et le CIP et le CIP (pour les compétitions) détiennent des droits exclusifs d’exploitation », souligne l’ordonnance de référé.

La décision de justice impose un blocage de IPTV et sites de streaming illégal jusqu’au 8 septembre 2024, qui sera le dernier jour des Jeux olympiques.

Sites bloqués par la justice en lien avec les JO 2024

Crichd.tv

Crichdplayer.com

Kkzb8.net

Hplayer.ggapk.net

Worldcupfree.com

Redditsoccerstream.online

Bobres.net

Ip.sltv.be

App.kiwi-ip.tv

Dfwu.link

Ip1.mypsx.net

Supremtv.fr

Iceflashott.com

66768-task.cdn-o2.me

Ott.drmouad.uk

Fr.4k-ott.xyz

Necroiptv.vom

Neczmabfa.to

Lightnings.live

Necstraz.to

Neczbm.to

Wishiptv.com

Xcvip.wishiptv.com

Tv.expressiptv.xyz

Greenlinetv.xyz

Il est bon de noter que la justice invite les organisateurs des JO à contacter l’Arcom, le régulateur des médias, a signalé dans les semaines à venir les différents sites pirates qui n’ont pas été identifiés au moment de la plainte initiale. L’Arcom collectera alors les URL pour les placer sur une liste noire et les communiquera aux opérateurs.

D’autre part, France Télévisions a récemment fait appel à LeakID, une société spécialisée dans la défense des droits, pour que plusieurs sites pirates soient déférencés sur Google.