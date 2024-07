La Galaxy Ring est un succès et Samsung n’arrive pas à suivre la demande

Samsung ne s’y attendait visiblement pas du tout. Si l’on en croit en effet le site sud-coréen The Elec, la Galaxy Ring rencontrerait un succès inattendu. Les estimations des analystes (et sans doute celles de Samsung) tournaient autour de 400 000 exemplaires écoulés (les premières semaines suivant le lancement du produit), mais il s’avère au final que le géant de l’électronique aurait demandé à sa supply chain de produire pas moins de 1 million de Galaxy Ring.

La demande pour la bague connectée serait beaucoup plus forte que prévu, au point que Samsung a demandé à produire 600 000 unités supplémentaires (en plus des 400 000 déjà commandées). Ce succès est d’autant plus une surprise que Samsung a positionné sa Galaxy Ring sur le segment du haut de gamme, avec un prix particulièrement élevé de 449 euros. C’est environ 150 euros de plus que la plupart des concurrents sur ce nouveau marché. La force de frappe marketing de la firme coréenne a sans doute fait la différence.

Preuve de cet engouement, le site de Samsung précise que la Galaxy Ring est déjà en rupture de stock, avec en sus ce message : « Ce n’est pas vous, c’est nous. Nous ne pouvons pas en produire suffisamment rapidement ». Les livraisons restent pourtant assurées, mais il faudra patienter au moins jusqu’au début du mois d’août.