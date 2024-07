Itinérance : le kit Starlink Mini est disponible en France

Après les Etats-Unis, la France ! Le kit Starlink Mini, qui assure jusqu’à 100 Mbit/s en itinérance, est désormais disponible en France. L’antenne ultra légère (1 kg) et ultra compacte (29,85 x 25,9 x 3,85 cm) est équipée d’un routeur Wi-Fi 2,4 et 5 GHz (802.11ax et 3×3 MIMO). Les débits sont de 100 Mbit/s en download et 10 Mbit/s en upload, avec une latence minime (aux alentours des 20 ms). A noter que l’antenne portable et ultra-compacte du Starlink Mini (version itinérance) peut fonctionner sur une simple batterie USB-PD d’une capacité de 100W.

L’antenne Starlink Mini peut facilement être emportée en randonnée

Le kit Starlink Mini est proposé à 359 euros en France ou 249 euros pour l’antenne itinérante motorisée (ne pas tenir compte du prix affiché de 399 euros, qui est visiblement une erreur), sans oublier un abonnement de 59 euros ou de 40 euros en itinérance (jusqu’à 50 Go de datas/mois avec des rallonges tarifaires pour plus de consommation). Le kit est disponible aux Etats-Unis depuis le début du mois de juillet, et l’on constate donc que Starlink fait de gros efforts pour garantir un même niveau d’offre et de service partout dans le monde.