AMD reporte de quelques semaines le lancement de ses puces Ryzen 9000

AMD vient d’annoncer le report à août du lancement de ses puces CPU Ryzen 9000 de nouvelle génération avec architecture Zen 5, lancement initialement prévu pour le 31 juillet. Ce retard est dû à des « problèmes de qualité » découverts lors des vérifications finales des premières unités de production envoyées aux partenaires (aka, les fabricants de PC). Cette annonce tardive, à seulement une semaine du lancement prévu, est assez atypique pour AMD, mais l’on peut supposer que les soucis rencontrés doivent être réellement sérieux pour justifier un report en urgence.

Ce lancement différé verra les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X être disponibles le 8 août prochain, suivis des Ryzen 9 9900X et 9950X le 15 août. AMD n’a pas encore divulgué les prix de ses CPU, ce qui soulève évidemment un certain nombre de questions à quelques jours de la disponibilité effective des nouveaux SoC. Ce retard est en tout cas une décision critique pour AMD, ce dernier pouvant tirer parti du retard d’Intel dans le lancement de ses CPU Arrow Lake et des problèmes récurrents avec la gamme Raptor Lake. Evidemment, précipiter le lancement de CPU potentiellement défectueux nuirait considérablement à la réputation du fondeur, ce qui suffit probablement à justifier cette décision de dernière minute. .