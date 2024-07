Lebara passe d’Orange à SFR et ajoute la 5G à ses forfaits

L’opérateur virtuel (MVNO) Lebara évolue en France en utilisant désormais le réseau mobile de SFR au lieu d’Orange. C’est aussi l’occasion d’avoir l’arrivée de forfaits 5G.

Lebara, lancé en 2010, a choisi SFR comme partenaire pour son réseau à la suite d’un appel d’offre lancé l’été dernier pour la mise en place d’un contrat de « full MVNO ». Les clients de l’opérateur virtuel ont donc basculé d’Orange à SFR de manière transparente pour eux.

Dans un communiqué, SFR dit avoir eu une « collaboration fructueuse » avec Lebara au cours des derniers mois et cela « a permis d’initier la bascule progressive » du réseau « sans affecter leur expérience quotidienne ».

Plusieurs forfaits mobiles sont disponibles chez Lebara, avec des prix qui s’échelonnent de 5,99€ à 18,99€/mois. Le forfait de base inclut les appels et SMS en illimité, et 60 Go d’Internet en France. On retrouve également 5 Go en itinérance depuis l’Europe et les DOM. L’offre la plus chère propose un quota de 250 Go en France et 10 Go en Europe/DOM. Toutes les offres proposent la 5G. Attention toutefois : les MMS ne sont pas illimités, qu’importe le forfait.

Selon les dernières données en date communiquées par SFR, sa couverture 4G est de 99,9% de la population et sa couverture 5G est de 78%. En 5G, ce sont plus de 9 700 communes ouvertes selon l’opérateur au logo rouge.