World of Warcraft : les employés qui travaillent sur le jeu viennent de se syndiquer

C’est une tendance de fond alors que les studios ne cessent de limoger du personnel au gré de leurs résultats fluctuants : les employés de nombre de studios de JV se syndicalisent ou tentent de se syndicaliser, un choix qui n’est pas toujours facile à appliquer face à des dirigeants souvent farouchement opposés à toute force salariale pouvant contrer leurs décisions. Les 500 artistes, designers, ingénieurs, producteurs, testeurs de qualité (QA) et autres développeurs du célèbre MMORPG World of Warcraft (WoW) ont décidé de se syndiquer. La quasi totalité des employés du studio Blizzard Entertainment a voté pour se syndiquer avec le Communications Workers of America (CWA), se regroupant sous la bannière World of Warcraft Gamemakers Guild (La guilde des créateurs de World of Warcraft ; ça ne s’invente pas…).

« Mes collègues et moi entreprenons une quête pour obtenir de meilleurs salaires, avantages et sécurité d’emploi grâce à un solide contrat syndical » déclare Eric Lanham, analyste de test et membre du Wow Gamemakers Guild. « Nous savons que lorsque les travailleurs ont une voix protégée, c’est gagnant-gagnant pour les normes des employés, le studio et les fans de World of Warcraft qui recherchent la meilleure expérience de jeu. » A noter qu’après bien des blocages, la division Xbox Microsoft est désormais à la pointe du syndicalisme dans le secteur du jeu vidéo. Pour rappel, Activision avait déjà syndiqué environ 600 travailleurs QA (testeurs qualité) au mois de mars dernier, tandis que 300 salariés de ZeniMax Studios se sont syndiqués en janvier. Les efforts de la direction de Microsoft tranchent en tout cas avec l’ambiance toxique qui avait été instaurée sous l’ « ère Bobby Kotick » (ancien CEO d’Activision Blizzard King)