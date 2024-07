Panne informatique mondiale : CrowdStrike tente de se faire pardonner… avec un bon d’achats UberEats de 10 dollars !

Après la mise à jour de leur système qui a causé l’énorme panne de milliers de serveurs partout dans le monde, la firme CrowdStrike tente de se faire pardonner auprès de ses clients… d’une façon très singulière. Les sociétés impactées par le bug de CrowdStrike a ainsi reçu un petit mail d’excuses qui commence de façon tout à fait classique : « Nous reconnaissons le travail supplémentaire qu’a occasionné l’incident du 19 juillet. Et pour cela, nous vous envoyons nos plus sincères remerciements et nos excuses pour la gêne occasionnée » écrit Daniel Bernard, le CBO de CrowdStrike (chief business officer). Après les formules d’usage et l’affirmation qu’aucun nouveau code/mise à jour n’a été déployée sur le cloud CrowdStrike (il ne s’agirait pas de réitérer l’erreur), CrowdStrike termine par ces lignes assez étonnantes : « Pour exprimer notre gratitude, votre prochaine tasse de café ou votre prochaine collation de fin de soirée est offerte ! Accédez à votre crédit UberEats en utilisant le code suivant : XXXX »

Ce bon d’achats UberEats, d’une valeur de 7,75 livres (ou 10 dollars) n’est déjà pas grand chose, mais il s’avère en plus que plusieurs infortunés clients de CrowdStrike rapportent que le lien fourni dans l’email se conclut par un message d’erreur disant que le bon d’achat a été annulé. Décidément, les bugs et CrowdStrike, cela commence à être vraiment une sale habitude…