Free Mobile ajoute 6 nouvelles destinations dans son forfait

Pour la troisième fois cette année, Free continue d’améliorer son offre Forfait Free 5G sans augmenter son prix. Dès aujourd’hui, les abonnés au forfait à 19,99 euros par mois (15,99€ pour les abonnés Freebox) peuvent profiter de 6 nouvelles destinations incluses dans l’enveloppe Internet à l’étranger de 35 Go/mois en 4G ou 5G, selon la destination, et ce, sans surcoût :

Indonésie

Égypte

Hong Kong

Corée du Sud

Macao

Paraguay

Avec ces ajouts, le nombre total de destinations incluses dans les 35 Go/mois d’Internet à l’étranger s’élève désormais à 113.

Cette évolution est appliquée automatiquement dès aujourd’hui pour tous les abonnés du Forfait Free 5G, qu’ils soient déjà abonnés ou nouveaux.

Rappel des améliorations précédentes

Avec ces évolutions, Free continue de renforcer la compétitivité et l’attractivité de son offre Forfait Free , offrant ainsi plus de services et de destinations sans coût supplémentaire pour ses abonnés alors que la concurrence se concentre principalement sur les destinations européennes.

Pour plus d’informations sur les forfaits de l’opérateur, rendez-vous sur le site officiel de Free Mobile.