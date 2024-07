Free annonce la fin de la Freebox V5 (Crystal) pour 2025

Free prévient ses abonnés détenteurs de la Freebox V5 (Crystal) qu’elle prendra sa retraite à la fin 2025. Elle avait fait ses débuts en 2013 et aura donc tenu 12 ans.

« Votre Freebox va bientôt prendre la retraite », indique Free aux abonnés avec la Freebox V5 (Crystal). « Après plus de 10 ans d’existence, votre Freebox tirera sa révérence d’ici fin 2025. Nous vous tiendrons informé dans les prochains mois de la marche à suivre pour vous accompagner au mieux », ajoute le fournisseur d’accès. Il invite les abonnés à prendre contact avec le service client au 3244 par téléphone, sur l’espace abonné ou bien scanner un QR Code pour les rediriger vers l’espace abonné.

Ce que va faire Free est de basculer les abonnés sur une box plus récente. Il s’agit en l’occurrence de la Freebox Pop ou Mini 4K. Ils ont déjà la possibilité de migrer dessus gratuitement, et ce depuis plusieurs années maintenant. Mais ceux qui le souhaitent pouvaient garder leur ancienne box. Cela va être de l’histoire ancienne dès l’année prochaine avec l’arrêt définitif de la box.

Pour rappel, la Freebox V5 (Crystal) ne supporte pas la fibre optique. Il faut se contenter de l’ADSL2+ au mieux. Free parle d’un débit descendant (download) jusqu’à 15 Mb/s et d’un débit montant (upload) jusqu’à 1 Mb/s. Il est certain que cette box Internet commence à prendre de l’âge par rapport aux modèles plus récents, comme la Freebox Ultra et son débit de 8 Gb/s en téléchargement et en envoi. Le prix n’est toutefois pas le même.