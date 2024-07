Le Nigeria inflige à Meta une amende de 220 millions de dollars

Le Nigeria défend les données privées de ses concitoyens. La première puissance économique d’Afrique vient en effet d’infliger à Meta une amende de 220 millions de dollars suite à une enquête ayant prouvé que le réseau social avait enfreint les lois du pays sur la protection des données et la vie privée. La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs du Nigeria (FCCPC) a en effet jugé que Meta avait récupéré les données d’utilisateurs nigérians sans leur consentement. Ce jugement permet au passage de constater que le Nigeria est doté d’un arsenal législatif sur cette question très proche de celui en vigueur en Europe ou aux Etats-Unis.

La FCCPC considère que les manquements à la loi de Meta constituent un abus de position dominante, la firme américaine ayant imposé « des politiques d’exploitation de la vie privée aux utilisateurs » et infligé « un traitement discriminatoire et disparate aux Nigérians, par rapport à d’autres juridictions avec réglementations similaires ». Adamu Abdullahi, le directeur de la FCCPC a synthétisé les griefs retenus : « L’ensemble de l’enquête a conclu que Meta, sur une période prolongée, s’est livré à un comportement qui constitue des infractions multiples et répétées, ainsi que continues… en particulier, mais sans s’y limiter, des pratiques abusives et invasives à l’encontre des personnes concernées au Nigeria. »

Le communiqué de la FCCPC laisse aussi comprendre sur un ton incisif que Meta se serait donc permis sur le sol Africain des écarts de conduite qu’il ne s’autorisait pourtant plus dans nombre de pays dotés d’une législation similaire, une accusation qui va ici plus loin que le simple constat d’un abus manifeste…