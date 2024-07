CrowdStrike : Microsoft publie un outil de récupération pour aider les administrateurs informatiques

Après une panne informatique mondiale déjà qualifiée d’historique, la firme de Redmond réagit : Microsoft a publié il y a quelques heures un outil de récupération destiné à aider les administrateurs informatiques à réparer les machines Windows affectées par la mise à jour défectueuse de CrowdStrike, cette dernière ayant provoqué des pannes sur 8,5 millions d’appareils. Cet outil crée une clé USB bootable qui peut accélérer le processus de récupération des machines impactées. Bien que CrowdStrike ait publié sa propre mise à jour pour corriger le problème à l’origine des erreurs généralisées de type « Blue Screen of Death », certaines machines ne peuvent pas recevoir automatiquement ce patch. Pour de nombreux administrateurs informatiques, la solution consistait en fait à rebooter plusieurs fois les PC ou à démarrer manuellement en mode sans échec pour supprimer le fichier problématique.

Le nouvel outil de récupération simplifie considérablement le processus en ouvrant l’environnement Windows PE via USB, en accédant au disque de la machine affectée et en supprimant automatiquement le fichier problématique de CrowdStrike, permettant ainsi à la machine de redémarrer correctement. Cette méthode contourne le besoin de démarrer en mode sans échec ou d’avoir des droits administratifs, car elle accède au disque sans utiliser la copie locale de Windows. Si le disque est protégé par le chiffrement BitLocker, l’outil demandera la clé de récupération BitLocker avant de continuer. Microsoft a également fourni des étapes de récupération spécifiques pour les machines virtuelles Windows fonctionnant sur Azure et a publié des directives de récupération pour tous les appareils Windows 10 et Windows 11 sur son site de support.