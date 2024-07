Wikipédia annonce la disponibilité du mode sombre

Wikipédia a enfin décidé de proposer un mode sombre pour l’ensemble des pages. Cela fait plusieurs années maintenant que les utilisateurs le réclament et c’est désormais une réalité.

À la fin de 2023, Wikipédia avait déjà teasé l’arrivée du mode sombre, expliquant que ce n’était pas aussi simple que certains pouvaient le penser. Tout un travail a donc été nécessaire pour y arriver et assurer que toutes les pages s’affichent bien, que ce soit au niveau du texte ou des images quand il y en a.

L’activation du mode sombre se fait de manière progressive. Wikipédia explique :

Nous avons mis en place le mode sombre sur tous les Wikipédia pour les utilisateurs connectés. Pour les utilisateurs non connectés (donc la plupart des lecteurs), nous ne le rendons disponible que sur les wikis où les éditeurs techniques sont en train de corriger les problèmes de couleur, ou où il y a peu de problèmes de toute façon. Cela inclut l’anglais, le chinois moderne écrit, le français, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais et un certain nombre de Wikipédia plus petits. Nous espérons pouvoir rendre le mode sombre disponible dans d’autres langues une fois que nous aurons travaillé davantage avec leurs éditeurs techniques.