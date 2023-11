Wikipédia va proposer un mode sombre

De nombreux sites Internet proposent un mode sombre, mais Wikipédia ne fait pas partie d’eux… pour l’instant du moins. En effet, un tel mode verra bel et bien le jour, il est en préparation en ce moment même.

Bientôt un mode sombre sur Wikipédia

La fondation Wikimédia, qui gère Wikipédia, annonce que le mode sombre est l’une des fonctionnalités les plus réclamées par ses utilisateurs. En réalité, un tel mode est d’ores et déjà disponible depuis l’application mobile, mais ce n’est pas encore le cas sur la version Web.

Wikimédia fait comprendre que proposer un mode sombre sur son site n’est pas aussi simple que cela en a l’air. La fondation annonce avoir modifié quelques éléments pour y arriver, dont une amélioration de l’architecture de l’habillage et un système pour que les changements puissent aussi être valables pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés.

« Dans un premier temps, les utilisateurs connectés et déconnectés pourront sélectionner différentes tailles de police et densités de texte. Le mode sombre suivra », annonce la fondation derrière Wikipédia.

Le problème est qu’il est nécessaire de trouver la bonne méthode pour que tout soit bien lisible, que ce soit avec le mode clair ou le mode sombre. Cela concerne aussi bien le texte que les titres, les images et d’autres contenus. « Une simple inversion de ces couleurs ferait immédiatement perdre leur sens. Nous devons trouver d’autres options », dit Wikimédia. Toute une réflexion va donc se mettre en place pour choisir la bonne méthode.

Au vu de ce qui est dit, il n’y a pas encore une date précise pour la disponibilité du mode sombre sur Wikipédia pour l’ensemble des utilisateurs. Nous apprenons seulement que ce sera au départ une fonctionnalité en bêta que les utilisateurs connectés devront activer. Aussi, le test concernera certaines pages et non l’intégralité. Et si tout se passe bien, alors tout le monde y aura accès.