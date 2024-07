Windows 11 24H2 : Microsoft va bientôt réduire la taille des mises à jour

La gestion des mises à jour va être plus légère pour Windows 11, avec Microsoft qui va réduire la taille. Ce sera une réalité une fois que Windows 11 24H2 sera disponible dans le courant du semestre.

Des mises à jour moins lourdes pour Windows 11

En effet, Microsoft met en place un système de « mises à jour cumulatives par points de contrôle » à partir de Windows 11 24H2. Les mises à jour cumulatives sont les principales mises à jour mensuelles fournies pour les PC Windows (le deuxième mardi de chaque mois). L’idée ici est que des versions beaucoup plus petites sont appliquées en plus des mises à jour de « points de contrôle », qui n’apportent que des ajustements à la version actuelle du point de contrôle.

Pour le dire autrement, les futures mises à jour de Windows 11 vont uniquement inclure ce qui est nécessaire, au lieu d’avoir des correctifs qui ont peut-être été déjà installés sur votre PC.

Comme l’explique Microsoft :

Cela vous permettra d’obtenir des fonctionnalités et des améliorations de sécurité via la dernière mise à jour cumulative par le biais de différentiels incrémentiels plus petits contenant uniquement les modifications apportées depuis la mise à jour cumulative du point de contrôle précédent. Cela signifie que vous pouvez gagner du temps, de la bande passante et de l’espace sur votre disque dur.

Ce nouveau système ne nécessite pas de modifications sur les appareils. Microsoft précise que le nouveau système fonctionne avec Windows Update, Windows Update for Business, Windows Autopatch et Windows Server Update Services. Tous les outils et services utilisés fonctionneront comme d’habitude après le changement.

Pour rappel, Microsoft a mis en place un changement en 2021 pour Windows 11 qui a réduit la taille moyenne des mises à jour d’environ 40%. La même modification a été introduite pour Windows 10 en 2024. Le nouveau système de points de contrôle rend les mises à jour encore plus petites, car il calcule les éléments nécessaires et seulement eux.