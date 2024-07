L’antivirus Kaspersky arrête ses activités aux États-Unis

Kaspersky, l’important groupe de cybersécurité russe notamment connu pour son antivirus, a décidé d’arrêter ses activités aux États-Unis. Il va commencer à licencier le personnel américain à partir du 20 juillet.

Dans un communiqué à Zero Day, Kaspersky déclare :

L’entreprise a soigneusement examiné et évalué l’impact des exigences légales américaines et a pris cette décision triste et difficile car les opportunités commerciales dans le pays ne sont plus viables.