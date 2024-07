Internet : le contrôle parental est maintenant obligatoire en France

C’est acté : depuis le 13 juillet de cette année, la totalité des appareils capables de se connecter à internet ont l’obligation d’intégrer une fonctionnalité de contrôle parental. Dit autrement, les parents doivent pouvoir contrôler et vérifier l’activité de leurs enfants sur la toile. Le décret d’application précise aussi que la fonction doit être accessible sans aucun surcoût pour l’utilisateur (gratuite quoi…) et que son activation doit être obligatoire dès la première configuration de l’appareil.

La bonne application de la loi sera effectuée par l’ANFR (Agence Nationale des FRéquences). Cette dernière a même un pouvoir décisionnaire et peut décider de sanctions en cas de manquement à la nouvelle règle. Du côté des fabricants, et malgré l’annonce du décret voilà plusieurs mois, c’est toujours le grand chambardement et de nombreuses sociétés de la tech ne sont pas encore à niveau, y compris Apple qui s’affiche pourtant comme un bon élève sur ce plan… La généralisation du contrôle parental apparait en tout cas comme une mesure de bon sens sachant le type de contenus que l’on peut trouver sur la toile, et malheureusement sans trop d’efforts…