Salt, l’opérateur de Xavier Niel en Suisse, propose la fibre à 40 Gb/s

Alors que Free propose la Freebox Ultra avec la fibre à 8 Gb/s, Salt, un opérateur appartenant à Xavier Niel, annonce une nouvelle offre Internet pour atteindre 40 Gb/s. C’est pour le moment entre les mains des professionnels, les particuliers doivent attendre leur tour.

Disponible au prix de 129,95 francs suisses (133,11 euros) par mois, l’offre se présente de la façon suivante par Salt :

Découvrez l’internet fixe le plus rapide de Suisse et assurez à votre entreprise une efficacité optimale avec Pro Office 40 Gbit/s, l’internet le plus rapide en fibre optique avec une vitesse époustouflante allant jusqu’à 40 Gbit/s. Libérez tout le potentiel de votre entreprise grâce à des vidéoconférences haute définition ininterrompues et aux chargements et téléchargements ultrarapides de fichiers volumineux. Donnez à votre équipe la possibilité de gérer des besoins en données toujours croissants et des analyses en temps réel, avec une vitesse et une fiabilité inégalées.

Salt frappe très fort parce que les 40 Gb/s sont symétriques, c’est-à-dire que le débit est disponible aussi bien en téléchargement (download) qu’en envoi (upload). L’opérateur cite quelques usages possibles sans problèmes, dont le streaming en 4K et 8K sur des diffusions simultanées, un hébergement fluide de jeux multijoueur à grande échelle, la collaboration simultanée et transparente sur des contenus haute résolution, l’amélioration de la performance des centres de calcul et plus encore.

Dans le détail, l’offre 40 Gb/s de Salt est soumis à un engagement de 24 mois et il faut payer 2 000 francs suisses (2048 euros) pour l’activation de la ligne. Rien n’est dit encore pour la disponibilité aux particuliers.

Et la France dans tout ça ? À quand les 40 Gb/s chez Free ? Mystère pour le moment.