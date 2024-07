Stranger Things saison 5 : Netflix dévoile un aperçu en vidéo

Netflix diffuse aujourd’hui une vidéo montrant les coulisses de la saison 5 de Stranger Things, ce qui permet au passage de découvrir les premières images. Mais il va falloir patienter avant de réellement regarder les épisodes.

Narrée par plusieurs membres de l’équipe principale, la vidéo capture des images provenant en grande partie des studios d’Atlanta où la saison 5 de Stranger Things a été filmée pendant la majeure partie de l’année 2024. Caleb McLaughlin (qui joue le rôle de Lucas Sinclair) dit en voix off qu’ils en sont à peu près à la moitié du tournage. Bien que la vidéo évite soigneusement de révéler quoi que ce soit sur l’intrigue de la saison 5, il y a tout de même quelques moments intrigants à ne pas manquer.

On y voit le noyau dur des amis — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gates Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) et Will (Noah Schnapp) — réunis autour d’une radio, puis ce quatuor rejoint par Joyce (Winona Ryder), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) et Steve (Joe Keery) sont rassemblés autour d’un rétroprojecteur. Ces personnages ont été séparés pendant la majeure partie de la saison 4. Dustin semble également porter un t-shirt du Hellfire Club, ce qui indique qu’il perpétue l’esprit du défunt chef du club, Eddie Munson (Joseph Quinn). Quant à Millie Bobby Brown (Eleven), elle semble séparée du groupe.

Netflix n’a pas encore communiqué une date de sortie pour la sortie de la saison 5 de Stranger Things. Nous savons seulement que ce sera la dernière de la série. Aussi, Maya Hawke (qui joue le rôle de Robin Buckley) a récemment indiqué que chaque épisode sera l’équivalent des films au niveau de la durée.