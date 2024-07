La mission Europa Clipper de la NASA est en péril… à cause d’un fournisseur

La mission Europa Clipper de la NASA est en péril en raison de l’incapacité des transistors à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur (MOSFET) à résister à des niveaux élevés de rayonnement. C’est évidemment un problème important pour un engin spatial destiné à orbiter autour de Jupiter, une planète au rayonnement extrêmement élevé. Si la NASA ne parvient pas à résoudre ce souci rapidement, l’ensemble de la mission pourrait alors se terminer prématurément.

Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) ont découvert le problème en mai dernier, après avoir appris lors d’une conférence industrielle que les MOSFET résistants aux radiations fabriqués par Infineon Technologies étaient sous-performants. Après avoir testé les MOSFET de Clipper, les ingénieurs du JPL et du laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins ont confirmé que certains MOSFET échouaient en effet à des niveaux de rayonnement inférieurs. Cette mauvaise surprise a suscité de fortes inquiétudes concernant la capacité des transistors à survivre dans l’environnement hostile de Jupiter, ainsi que l’ont confirmé des responsables de la NASA.

« Les données de tests obtenues jusqu’à présent indiquent que certains transistors risquent de tomber en panne dans un environnement à fort rayonnement proche de Jupiter et de sa lune Europe, car les pièces ne sont pas aussi résistantes aux rayonnements que prévu », précise l’agence spatiale dans un billet de blog. « L’équipe travaille à déterminer combien de transistors peuvent être sensibles et comment ils fonctionneront en vol. La NASA évalue des options pour maximiser la longévité des transistors dans le système Jupiter. » L’agence américaine ajoute qu’elle publiera ses conclusions dans une analyse préliminaire plus tard ce mois-ci.