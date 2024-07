Terminator Zero : un premier trailer pour la série animée Netflix

« He’ll be back… again ». Terminator, le robot-tueur imaginé par James Cameron (Avatar, Titanic), est de retour dans une série animée pour Netflix. Le premier trailer de la série est une très belle surprise : sur ce que l’on peut en voir, la réalisation de cet anime est dans le haut du panier, et pour tout dire nous fait penser au formidable Ghost in the Shell en terme de direction artistique. La série suit une résistante envoyée dans le passé lointain en 1997. Cette dernière est chargée de protéger un scientifique qui développe une IA capable de rivaliser avec Skynet. Sachant ce que deviendra Skynet, c’est évidemment plutôt une bonne nouvelle pour l’humanité. Le casting vocal de la série comprend André Holland, Rosario Dawson, Ann Dowd et Sonoya Mizuno, sans oublier Timothy Olyphant dans le rôle du Terminator. Du lourd donc.

Netflix confirme qu’elle est bien la plateforme reine pour les amateurs d’animes

Du tout bon donc à priori, que l’on doit au studio d’animation Production I.G. Terminator Zero sera disponible sur la plateforme Netflix le 29 août prochain.