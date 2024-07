Rabbit R1 : les discussions journalisées auraient été stockées… sans possibilité d’effacement des données

Les ennuis continuent pour le Rabbit R1, l’accessoire d’IA qui s’était fait littéralement démolir lors des premiers tests. On vient d’apprendre en effet que depuis le lancement du Rabbit R1, les discussions journalisées des utilisateurs ont été stockées sur l’appareil sans aucune possibilité de les effacer, comme cela est malheureusement indiqué dans un bulletin de sécurité de l’entreprise. Rabbit a réglé ce problème avec une mise à jour logicielle qui introduit une option de réinitialisation d’usine dans les paramètres afin d’effacer complètement toutes les données de l’appareil. Une solution moins radicale aurait sans doute été préférable, sachant qu’auparavant il était bel et bien possible de dissocier un compte R1 sans effacer les données utilisateur.

De plus, la mise à jour corrige aussi le soucis des données de couplage stockées qui permettaient de lire les données de journalisation du Rabbithole, posant ainsi un risque de confidentialité en cas de vol ou de piratage de l’appareil. Désormais, avec la dernière mise à jour, les données de couplage ne peuvent plus lire le journal et ne sont plus enregistrées sur l’appareil, et la quantité de données journalisées stockées a été réduite. Rabbit assure de son côté qu’il n’existe aucune indication que des données de couplage ont déjà été utilisées pour récupérer les données du journal appartenant à un ancien propriétaire de l’appareil. La startup estime que le risque est minime, mais promet tout de même d’améliorer les pratiques de sécurité et de mener un examen complet de la journalisation des appareils afin de prévenir tout problème ultérieur. Pour rappel, le Rabbit R1 est uniquement proposé à la vente aux Etats-Unis.