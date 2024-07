Comptes certifiés et fake news sur X : l’Europe accuse l’ex-Twitter de tromper ses utilisateurs

Le réseau social X (ex-Twitter) trompe les utilisateurs et viole les règles de l’Union européenne avec ses coches bleues censées certifier des sources d’information dignes de confiance, a accusé la Commission européenne, ouvrant la voie à de lourdes amendes.

Problème avec X (ex-Twitter) et le respect des règles

L’exécutif européen juge aussi que le réseau social d’Elon Musk enfreint ses obligations de transparence concernant les publicités diffusées et l’accès aux données de la plateforme pour les chercheurs. « X a maintenant le droit de se défendre, mais si notre point de vue est confirmé, nous imposerons des amendes et exigerons des changements significatifs », a averti le commissaire au Numérique, Thierry Breton.

Cette mise en cause constitue une première dans le cadre du nouveau règlement sur les services numériques (DSA) entré en vigueur l’an dernier pour protéger les internautes contre les contenus jugés dangereux. Elle pourrait conduire dans les prochains mois à une décision définitive de non-conformité si le groupe ne corrige pas les déficiences constatées, puis à des sanctions financières pouvant atteindre 6% du chiffre d’affaires annuel mondial de X. Aucune date limite n’est fixée pour clore ces procédures.

« X conçoit et exploite son interface pour les comptes certifiés avec la coche bleue d’une manière qui ne correspond pas aux pratiques de l’industrie et trompe les utilisateurs », a déploré la Commission européenne dans un communiqué. « N’importe qui peut s’abonner pour obtenir un tel statut certifié, ce qui nuit à la capacité des utilisateurs à prendre des décisions libres et éclairées sur l’authenticité des comptes avec lesquels ils interagissent. Il existe des preuves que des acteurs malveillants abusent » de ce dispositif, a ajouté l’exécutif européen.

La Commission européenne, gendarme du numérique dans l’UE, poursuit par ailleurs des investigations qui peuvent mener à deux accusations supplémentaires : diffusion de contenus illégaux et efforts insuffisants contre la manipulation d’informations.