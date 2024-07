La Sphere de Las Vegas s’appuie sur 150 GPU Nvidia A6000

Nvidia tient à nous le faire savoir sur sa page de blog : le Las Vegas Sphere (ou la Sphere de Las Vegas), une immense salle d’évènement en forme de dôme dont la construction a coûté pas moins de 2,3 milliards de dollars, utiliserait 150 GPU Nvidia A6000 pour créer ses superbes affichages visuels, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du dôme. Ces GPU restituent le contenu des écrans 16K x 16K de l’intérieur de la Sphere et des 1,2 million de LED programmables du dôme extérieur répartis sur 54000 m2. Pour rappel, Nvidia a lancé le RTX A6000 en décembre 2020 au prix de 4 500 dollars le GPU. Dans la Sphere, ces cartes surpuissantes sont capables d’afficher « trois couches de résolution 16K à 60 images par seconde », le tout à partir de postes de travail montés en rack.



Sphere Studios, basé à Burbank, en Californie, développe du contenu vidéo personnalisé pour les écrans géants de la Sphère, faisant notamment la promotion de concerts et d’événements spéciaux. La technologie réseau de Nvidia, comprenant les unités de traitement de données Bluefield et le logiciel Rivermax, garantit une diffusion fluide des éléments affichés sur les écrans géants de la Sphere. Comme on peut s’en douter au des énormes moyens déployés, les opérations de la Sphere restent coûteuses, son pic de consommation électrique maximal équivalent à l’alimentation de 21 000 foyers.