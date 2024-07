L’Allemagne décide de bannir Huawei et ZTE de ses réseaux 5G

Nancy Faeser, la ministre allemande de l’Intérieur, a annoncé l’interdiction prochaine de l’utilisation des composants fabriqués par les groupes chinois Huawei et ZTE sur les réseaux 5G pour des raisons de sécurité, dans un climat de tensions entre la Chine et l’Union européenne.

La fin de la 5G par Huawei et ZTE en Allemagne

« Sur le cœur du réseau 5G, les composants Huawei et ZTE ne pourront plus être utilisés d’ici fin 2026 au plus tard. Pour les réseaux d’accès et de transport 5G, les systèmes de gestions critiques [des deux fabricants] devront être remplacés au plus tard fin 2029 », a indiqué la ministre lors d’une conférence de presse. Cette décision « vaudra pour l’ensemble de l’Allemagne », a-t-elle ajouté.

Celle-ci a été prise après un examen approfondi de la menace que pourraient représenter les deux fabricants chinois sur la sécurité de l’Allemagne, selon le pays. En prenant cette décision, « nous protégeons le système nerveux central du site de production de l’Allemagne et nous protégeons les communications de nos concitoyens et des entreprises de notre pays », a déclaré la ministre.

En juin 2023, la Commission européenne avait appelé les 27 pays membres de l’UE et les opérateurs à exclure Huawei et ZTE de leurs réseaux mobiles. Des interdictions pour la fourniture d’équipements 5G ont également déjà été prises au Royaume-Uni et au Canada, mais les pays européens sont divisés sur l’approche à adopter.

Les craintes grandissent en Allemagne quant à une dépendance excessive à l’égard de la Chine, son premier partenaire commercial l’an dernier, et le gouvernement allemand a accru sa vigilance sur les infrastructures critiques risquant de tomber entre les mains d’entreprises liées à l’État chinois.

« Nous devons réduire les risques de sécurité et, contrairement au passé, éviter les dépendances unilatérales », a déclaré Nacy Faeser. « Nous devons devenir plus indépendants et plus résistants aux crises. Les menaces actuelles soulignent l’importance d’une infrastructure de télécommunications sûre et résiliente, notamment en ce qui concerne les risques de sabotage et d’espionnage », a-t-elle ajouté.