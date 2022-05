Le Canada bannit Huawei et ZTE pour le réseau 5G

Le Canada a pris la décision de bannir Huawei et ZTE en ce qui concerne le réseau 5G. Cette mesure est annoncée aujourd’hui et sera prochainement en place. Le pays d’Amérique du Nord dit vouloir protéger sa sécurité nationale, faisant comme les États-Unis et le Royaume-Uni.

Nouveau blocage pour Huawei et ZTE, cette fois au Canada

Cette décision, attendue depuis un moment, avait été repoussée par le gouvernement canadien en raison des tensions entre le Canada et la Chine ces dernières années, en lien avec la saga diplomatico-judiciaire de trois ans qui avait suivi l’arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou.

« Nous annonçons notre intention d’interdire les produits et services Huawei et ZTE dans les systèmes de télécommunication du Canada », a déclaré le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne lors d’une conférence de presse. « Cela fait suite à un examen complet par nos agences de sécurité et en consultation avec nos alliés les plus proches », a-t-il ajouté. Les États-Unis sont le chef de file de la campagne contre Huawei, avec le bannissement du groupe chinois par Donald Trump en mai 2019.

Pour le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, l’innovation 5G « représente une opportunité majeure pour la concurrence et la croissance » mais « comporte également des risques ». Il ajoute qu’il « existe de nombreux acteurs hostiles qui sont prêts à exploiter les vulnérabilités » dans les réseaux de télécommunications.

Il n’y a pas encore une date précise pour la mise en place du bannissement de Huawei et ZTE pour le réseau 5G au Canada.