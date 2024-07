Ariane 6 réussit son premier vol et place en orbite une myriade de micro-satellites

L’Europe spatiale vient de faire un grand pas vers son indépendance. Ce mardi 9 juillet, le lanceur Ariane 6 s’est élancé de son pas de tir situé à Kourou (Guyane) puis a mis en orbite plusieurs micro-satellites. Toute la mission s’est déroulée sans encombres, hormis un petit retard d’une heure causé par des soucis « mineurs ». « C’est un jour historique pour l’ESA et pour l’Europe » s’est exclamé Joseph Aschbacher, le directeur général de l’agence spatiale européenne (ESA).

5,4,3,2,1 allumage Vulcain! 🚀

Relive the moment the first Ariane 6 launched from @EuropeSpacePort, French Guiana 👇

🔊Turn the sound all the way UP ⬆️ #GoAriane! pic.twitter.com/WYRpPLGtnn

— European Space Agency (@esa) July 9, 2024